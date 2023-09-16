Trabzonspor, sahasında "Üç büyükler"e karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, İstanbul'un "Üç büyükler"ine karşı 266 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, İstanbul'un "Üç büyükler"ine karşı 266 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, geçen sezonun 14. haftasında 24 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek elde eden bordo-mavililer, daha sonra üç puan sevinci yaşayamadı.

Rakipleri önünde çıktığı son 4 müsabakada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 266 gün sonra bu rakiplerine karşı çıktığı bir maçta galibiyet özlemini sonlandırmış olacak ve şampiyonluk yarışında "ben de varım" diyecek.

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Umut Güneş gibi oyuncularla güçlendirerek taraftarlarını heyecanlandıran bordo-mavililer, siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maça odaklanmış durumda.

- Yeni yılda ilk olacak

Trabzonspor, 2023 yılında büyük rakipleri karşısında ilki gerçekleştirmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takım, galip geldiği Fenerbahçe maçının ardından çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray'a deplasmanda geçen sezon 2-1, bu sezon 2-0, Fenerbahçe'ye de deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

- Trezeguet ve Gomez ön plana çıktı

Trabzonspor, oynadığı son 5 büyük maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, goller Trezeguet ve Gomez'den geldi.

Karadeniz ekibinin sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Gomez ve Trezeguet 1'er gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 kaybedilen maçta Gomez, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olunan maçta da Trezeguet rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma ise golsüz sona ermişti.

Büyük maçlarda gol atan oyunculardan Gomez, bu sezon İspanya'nın Cadiz ekibine transfer olurken, Trezeguet kadroda yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Trezeguet'nin durumu düzelirken, yarın kadroya dahil edilmesi bekleniyor.