Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
Giriş: 16.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:07
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Kafile, kulüp otobüsü ile kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.