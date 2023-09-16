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        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:07
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        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

        İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

        Kafile, kulüp otobüsü ile kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

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