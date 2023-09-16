Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 16.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:04
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki son antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Beşiktaş ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.