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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:04
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki son antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, Beşiktaş ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.

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