Trabzon'da gönüllülere yaylada arama kurtarma eğitimi

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, afet durumunda sahada profesyonellerle gönüllülerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası'nda gönüllülere eğitim verildi, tatbikat gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Koordinasyon ve Eğitim Şube Müdürlüğünce, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak faaliyetlerin sayısı artırıldı.

Bu kapsamda, 14 kamu, özel ve sivil toplum kuruluşuna mensup yaklaşık 300 kişiye sertifikalı ilk yardım, 23 kurum ve kuruluştan 669 kişiye yangın, 402 kişiye de gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

Faaliyetler çerçevesinde Akçaabat ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Kayabaşı Yaylası'nda, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ile Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği (TAKAT) üyelerine yönelik, teorik ve pratik eğitim organize edildi.

Ekipler, 16 gönüllüye doğada arama, köpekli arama, kazazedeye ilk yardım uygulanması, dik yamaçlardan sistem kurarak sedye taşıma, doğada barınma için kamp alanı oluşturma gibi çeşitli konularda bilgi aktardı.

Eğitim, senaryo gereği doğada kaybolan kişinin bulunması için gönüllüler, profesyoneller ve arama kurtarma köpeği "Pusu"nun da katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatla tamamlandı.

- Tatbikatlar ekiplerin koordinasyonu açısından önemli

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Fatih Yardımcı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerle arama kurtarma ekiplerinin öneminin bir kez daha ön plana çıktığını söyledi.

Birimlerindeki arama kurtarma ekiplerinin eğitimi ve daha da geliştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Yardımcı, bir taraftan da ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yardımcı, şubatta akreditasyonu tamamlayarak İlk Yardım Eğitim Merkezi oluşturduklarını anlatarak, Sağlık Bakanlığının izniyle kurs düzenleyerek ilk yardım sertifikası vermeye başladıklarını dile getirdi.

Eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yardımcı, "Amacımız gönüllülere, görevi can ve mal kurtarmak olan itfaiyecilerimize yardımcı olabilme özelliği kazandırmak. Beraber sahada çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ücretsiz bir şekilde ilk yardım eğitimleri veriyoruz." dedi.

Yardımcı, yaylada gerçekleştirdikleri arama kurtarma faaliyetini tatbikatla tamamladıklarını belirterek, "Bu faaliyette en önemli husus, son depremlerde de birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, bundan sonra yaşanabilecek kurtarmalarda koordinasyonu kolaylıkla sağlanabilmek için çaba göstermektir." diye konuştu.

Gönüllülerle koordinasyonu sağlayarak düzenledikleri tatbikatın, bir sonraki vakada kendilerine kolaylık sağlayacağını belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma köpeğimiz de var burada. Hem köpeğin eğitimi hem de sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin eğitimi için çok faydalı oldu. Vatandaşlarımızın canının ve malının tehlikede olduğu herhangi bir durumda eksiksiz ve zamanında müdahale için bütün tedbirleri almak istiyoruz."

Yardımcı, itfaiyenin arama kurtarma ekibi de dahil 26 kişiyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

- Gönüllüler eğitimden memnun

ANDA İl Başkanı Yunus Ersoy, Trabzon'da 187 gönüllü ile çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, deniz, dere ve arazide arama kurtarma faaliyetlerinin birçoğuna katıldıklarını, bu tatbikatta da 9 kişiyle hazır bulunduklarını dile getirdi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği arama kurtarma gönüllüsü Ahmet Köken de sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını belirtti.

TAKAT gönüllüsü Orhan Özen ise eğitimin kendilerini geliştirmeleri açısından faydalı olduğunu belirterek ilgililere teşekkür etti.