Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübüne sponsorlarından ziyaret

        Trabzonspor'un sponsoru olan firmalardan Papara'nın yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı ile Miller Holding'in yönetim kurulu başkanı Turhan Mildon, bordo-mavili kulübe ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübüne sponsorlarından ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un sponsoru olan firmalardan Papara'nın yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı ile Miller Holding'in yönetim kurulu başkanı Turhan Mildon, bordo-mavili kulübe ziyarette bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sponsor firmaların yöneticilerini karşılayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Karslı ve Mildon'a forma ile çeşitli hediyeler sunduğu belirtildi.

        Doğan'ın desteklerinden dolayı Papara ve Miller Holding'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da gönüllülere yaylada arama kurtarma eğitimi
        Trabzon'da gönüllülere yaylada arama kurtarma eğitimi
        Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı
        Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı
        Trabzonspor-Beşiktaş maçı misafir tribün biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Beşiktaş maçı misafir tribün biletleri satışa çıktı
        Trabzon Valiliğinden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama:
        Trabzon Valiliğinden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama:
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da çevreci gönüllüler atık topladı
        Trabzon'da çevreci gönüllüler atık topladı