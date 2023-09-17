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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor sevgisiyle tanınan Münevver için bank yaptırdı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte Trabzonspor sevgisiyle tanınan Münevver Taflan için Kahramanmaraş Caddesi'nde adı yazılı özel bank yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:58
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor sevgisiyle tanınan Münevver için bank yaptırdı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte Trabzonspor sevgisiyle tanınan Münevver Taflan için Kahramanmaraş Caddesi'nde adı yazılı özel bank yaptırdı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent sakinlerinin yanı sıra bürokratlar ve spor camiasınca da tanınan Münevver Taflan'a özel, bordo-mavili formasıyla her gün oturduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde bank yaptırılması için talimat verdi.

        Trabzonspor'un şampiyonluklarını temsilen kupa figürleri ve "En güzel münevver, çatlasın kızlar" yazısının yer aldığı bank, caddeye yerleştirildi.

        Kendisi için yaptırılan banka oturan Taflan, AA muhabirine, 1974'ten beri gittiği Trabzonspor maçlarına, 2 yıldır yürüyemediğinden gidemediğini söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun kendisine bank için söz verdiğini belirten Taflan, "Bu sene başkan söz verdi, bana bir bank yaptırdı. Allah ondan razı olsun. Çok duygulandım." dedi.

        - "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz"

        Kahramanmaraş Caddesi esnafından Halil Erdoğan da Münevver'i çocukluğundan beri tanıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Hep Kahramanmaraş Caddesi'nde otururdu, cadde trafiğe kapandıktan sonra yine burada. Belediye başkanımız da sağ olsun, kendisine böyle bir bank yaptırdı. İsmi yazılı olduğu için o da mutlu oldu. Onun mutluluğu bizim için şehrin küçük mutluluğu. Münevver zaten bu şehre mal olmuş bir isim. Trabzonspor için, Trabzon için güzel bir isim. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz."

        Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'la yapacağı maçı izlemek için Hollanda'dan gelen ve Münevver ile fotoğraf çektiren Adnan Likoğlu da Münevver'in kentin tanınmış isimlerinden olduğuna işaret ederek, "Münevver hanımı burada tesadüfen gördük, ziyaret ettik. Münevver ablayı burada ziyaret etmeye her zaman geliriz artık. Münevver abla tanınmış biri, sevdiğimiz bir kişi. Trabzonspor'un en tanınmış kişilerinden biri, onunla fotoğraf çektirmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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