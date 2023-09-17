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        Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

        Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:35
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar
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        Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımda yeni transferler Onuachu ve Mendy ilk kez forma giyerken, sakatlıktan dönen Eren Elmalı da tekrar formasına kavuştu. Kasımpaşa maçında görev yapan Enis Destan ve Larsen yedek kulübesinde yer alırken, Doğucan Haspolat, Westorlo Kulübüne transfer oldu.

        Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Orsic, Hüseyin Türkmen ve Fernandez'in yanı sıra Pepe, Kourbelis, Umut Güneş, Kerem Şen ve Arif Boşluk takımda yer almadı.

        - Pepe kadroya alınmadı

        Trabzonspor'un yeni transferlerinden Nicolas Pepe, kadroda yer almadı.

        Teknik direktör Nenad Bjelica, Fildişi Sahilli oyuncu için maç öncesi, "Pepe uzun süre takım antrenmanlarından uzak kaldığı için maç oynamadı. Hazır hale gelmesi için birkaç haftaya ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

        Galatasaray maçında sakatlandıktan sonra son 2 karşılaşmada görev yapamayan Trezeguet, iyileşmesine rağmen yedek kulübesinde oturdu.

        - Yeni transferler

        Trabzonspor'da yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş, ilk kez maç kadrosuna alındı.

        Onuachu ve Mendy ilk kez ilk 11'de forma giyerken, Berat Özdemir yedek kulübesinde yer aldı. Nicolas Pepe ve Umut Güneş ise maç kadrosuna alınmadı.

        - Beşiktaş'ta da 3 değişiklik

        Beşiktaş'ta da son yapılan EMS Yapı Sivasspor maçı ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği oldu.

        Siyah-beyazlı takımda ailesindeki sağlık problemleri nedeniyle izin alıp Fransa'ya giden ve döndükten sonra tek antrenmana katılan Aboubakar yedek soyunurken, Cenk Tosun sakatlığının ardından bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Chamberlain ve Muleka, yedek kulübesinde yer alırken, Rebic ve Salih Uçan 11'de görev aldı.

        - Bordo-mavili taraftarlardan büyük ilgi

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmayı büyük ilgi göstererek stadyumu doldurdu.

        Papara Park'ta satışa çıkarılan biletlerin tükenmesinin ardından maç günü satışa çıkarılan misafir tribün biletleri de kısa sürede satıldı.

        İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş taraftarlarının yer almadığı tribünlerde 40 bine yakın bordo-mavili taraftar takımını destekledi.

        Trabzonspor sahaya "prostat kanserine karşı top sende" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        Maç öncesi Fas'ta yaşanan deprem, Libya'daki selde hayatını kaybedenler ve eski milli futbolcu Burhan Sargın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

        Maç başlama anında taraftarlar A Milli Takım'da ağır eleştiri ve tepkilere maruz kalan Uğurcan Çakır'a destekte bulundu.

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