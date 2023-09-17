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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Çok yavaş oynadık. Hem hücumda etkin değildik hem sert oynayan rakibe sertlikte cevap veremedik, kaybettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:47 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:47
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Çok yavaş oynadık. Hem hücumda etkin değildik hem sert oynayan rakibe sertlikte cevap veremedik, kaybettik." dedi.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında oynadıkları oyunun kazanmaları için yeterli olmadığını belirterek, "Oyuna yavaş tempoda başladık. İki takım için çok yavaş tempoda oynayan oyunda beklenmedik şekilde 2 hatalı yediğimiz gol rakibin direncini arttırdı. Rakibin genel olarak oyun motivasyonu sertlikle birleşince bunu başarıya dönüştürdü." şeklinde konuştu.

        "Biz daha yumuşak oynadık" diyen Güneş, şöyle devam etti:

        "Kazanma hırsımızı sahaya yansıtamadık. Oyun olarak hatalar yaptık, top kayıplarıyla rakibe şans verdik. O yüzden de maçı kaybettik, üzgünüz. Bizim takımın iyi oyuncuları var. Hepsinin bundan daha iyi oynadığını biliyorum ama bugün sebep ne olursa olsun kendi oyunlarının altında oynadılar. Maçtan önce görüntüler iyi olsa da sahaya yansıtamadık. Milli takım arasında çarşamba günü dönen oyuncuları tercih ettim. Perşembe ve cuma günü gelenler oldu. Cumartesi seyahat yaptık. Baktığınızda bunlar olumsuz bir durum. Bundan sonra yine milli aradan sonra Galatasaray, bir diğer milli arada Samsun'a gideceğiz. Kendi sahanda oynamak avantajdır. En azından psikolojik olarak. Çok yavaş oynadık. Daha çok pozisyon üretip önde basmaya çalışmaya rağmen net pozisyonlar yakalayamadık. Hem hücumda etkin değildik hem sert oynayan rakibe sertlikte cevap veremedik. kaybettik. Onun için üzgünüz."

        - "Alınan kararlara uyacağız"

        Güneş, 22 günde 7 maç olmasına ilişkin, şunları söyledi:

        "Zor değil, alınan bir karar varsa ona uyacağız. Nasıl Adana Demirspor maçını tehir ettiler araya koydular. Samsunspor’u da tehir ettiler daha geçe koydular. Herhalde Avrupa’ya girmemiz garanti olduktan sonra istedikleri gibi karar alıyorlar. Diyecek bir şeyimiz yok, alınan kararlara uyacağız. Bundan sonra Brugge'ye gideceğiz. Seyahat edip dönüyorsun, kendi sahanda oynuyorsun, Adana’ya gidiyorsun sonra kendi sahanda oynayıp Konya'ya gidiyorsun. İdmanı bıraktık ama takımı değiştirerek oynatmak durumundayız. Başka çözüm yapamayız. Şikayet etmeye gerek yok. Alınan kararlar bu. Doğru karar, yanlış karar. Daha önce niye tehir ettiler bilmiyorum. Avrupa'ya girmemiz için. Biz talep etmiyoruz ki, sen karar veriyorsun. Şimdi değiştirdin diyorsun. Diyecek bir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

        Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk açıklamasının kendileri üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soru üzerine de Güneş, "Yok niye baskı oluştursun. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluğa oynar. Söylenmiş olması ayıp değil. Biz de bu yarışta varız. Bir maç kaybetmemiz ligin bittiğini teşkil etmiyor. Bu tip takımların hocaları, başkanları 'şampiyon' demesine gerek yok zaten onun için oynuyoruz." diye konuştu.

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