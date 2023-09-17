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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, "Genel itibarıyla Beşiktaş'ı domine ettik. İstediğimiz şansları direkt gole çevirebildik ve takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:55
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, "Genel itibarıyla Beşiktaş'ı domine ettik. İstediğimiz şansları direkt gole çevirebildik ve takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

        Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakasetas, maçın son anlarında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile girdiği mücadeleye değinerek, hakemin kırmızı kart vermesi gerektiğini savundu.

        Yunan futbolcu geçen sezon hak etmediği bir kırmızı kart gördüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Sadece sarı kart ile geçiştirilmesi çok hoş olmadı. Benim takım arkadaşlarım açısından utanç verici bir durumdu. Futbol zevk alınması gereken bir oyundur. Elbette benim de yüzlerce kez yaptığım gibi savaşabilirsiniz ama bunu karşınızdakine zarar vermeden yapmalısınız. Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkarıyorum. Genel itibarıyla Beşiktaş'ı domine ettik. İstediğimiz şansları direkt gole çevirebildik ve takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik."

        8 numara pozisyonunda oynadığı sürece gol yollarına uzak kaldığını aktaran Bakasetas, "10 numara pozisyonunda oynadığım kadar gol yaratamıyorum ve bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Galatasaray maçı kötü oynadığım bir maçtı ve ilk golden de sorumluyum. Bunu biliyorum ama bu pozisyonda oynuyorsam, bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim çok bir şey yok." diye konuştu.

        Bakasetas, hakemlere saygı duyduğunu, performansları konusunda eleştiride bulunamayacağını sözlerine ekledi.

        - Mendy: "Taraftarlarımız bugün muhteşemdi"

        Batista Mendy ise oynadığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmalarından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

        Galibiyetin derbi maçında gelmesinden de ayrı bir sevinç yaşadıklarını aktaran Mendy, "Bunu da bir derbi maçı olan Beşiktaş maçında yapmamız çok önemliydi. Galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Buraya geldiğimde 19 yaş altı takımına karşı bir hazırlık maçı yapmıştık. Hafta içerisinde de bütün takımla beraber antrenmanlara çıktım. Dolayısıyla bu şekilde hızlı şekilde adapte olabildim. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. İlk dakikadan maç bitimine kadar bizleri desteklediler. Bana bugünkü motivasyonumu verenlerden biri de oydu." diye konuştu.

        Takımın yeni transferlerinden olan ve maçta bir gol atan Paul Onuachu da taraftarların harika bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

        Yakaladıkları enerjiyi maçın sonuna kadar sahaya yansıttıklarını vurgulayan Onuachu, "Ben de onlara 3 puanı bir golle verebildiğim için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi maçları tek tek ele almalıyız. Maçlarda gol atacağım ama dediğim gibi her maçı ayrı değerlendirmeliyiz. Türkiye üst seviye bir lig diyebilirim. Baskı seviyesi ve temposu yüksek. Her oyuncunun maçlara en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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