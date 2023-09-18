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        Trabzonspor taraftarları takımlarının galibiyetini horon ve kol bastı oynayarak kutladı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazanması bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 00:09 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:16
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        Trabzonspor taraftarları takımlarının galibiyetini horon ve kol bastı oynayarak kutladı
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazanması bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı.

        Maçın bitmesinin ardından Uzun Sokak'ta toplanan Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyetlerini coşkuyla kutladı.

        Bordo-mavi formalarını giyen taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.

        Öte yandan nişan töreninden çıkan gelin ve damatta taraftar grubuna katılarak bir süre kol bastı oynadı.

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