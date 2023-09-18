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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza

        Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:50
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza
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        Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye, toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

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