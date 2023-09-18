Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan şahıslar yakalandı
Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.
Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Of Emniyet Müdürlüğü ve Yomra Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 8 şahıs yakalanarak ilgili ceza kurumuna teslim edildi.