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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan şahıslar yakalandı

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:08
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan şahıslar yakalandı
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Of Emniyet Müdürlüğü ve Yomra Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 8 şahıs yakalanarak ilgili ceza kurumuna teslim edildi.

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