Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, şanlı Türk tarihinin kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirtti.

Şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle ve hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu kaydeden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Vatanımızın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliğimiz ile kardeşliğimizin bekasını sağlamak için hiç düşünmeden şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.' düsturuyla büyük mücadeleler vermiş gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir."

Zorluoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmaktır. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan vatan evlatlarını asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'müşir ve gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü yürekten kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."