Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 2,1 milyon doları buldu

        Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatı yüzde 90 artarak 2 milyon 101 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 2,1 milyon doları buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatı yüzde 90 artarak 2 milyon 101 bin dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yılın 8 ayında 734 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu ihracattan 2 milyon 101 bin dolar gelir sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde ise 451 ton karşılığı 1 milyon 105 bin dolarlık bal ihraç edilmişti. Böylece, Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 63, değerde ise yüzde 90 artmış oldu." diye konuştu.

        Gürdoğan, bölgeden ocak-ağustos döneminde en fazla balın ABD'ye ihraç edildiğini belirterek, "ABD'yi İsrail ve Suudi Arabistan takip etti. Bölgemizden bu dönem ABD'ye 1 milyon 2 bin 62, İsrail'e 378 bin 786 ve Suudi Arabistan'a da 200 bin 134 dolarlık bal satıldı." dedi.

        Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı İsrail, Suudi Arabistan, Almanya, Ürdün ve Azerbaycan'a da bal ihraç edildiğini anlatan Gürdoğan, "Bal ihracatından elde ettiğimiz gelir sevindirici. İlerleyen günlerde ihracat artışımızı sürdürerek yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Gürdoğan, bal ihracatının ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile daha da artırılabileceğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü me...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü me...
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan şahıslar yakalandı
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan şahıslar yakalandı
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza
        Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada puanları topladı
        Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada puanları topladı
        Özel sporcular Batuhan ve Yiğit, sutopu sayesinde iletişim becerilerini gel...
        Özel sporcular Batuhan ve Yiğit, sutopu sayesinde iletişim becerilerini gel...
        Trabzon'da turistin darbedilmesine tepki
        Trabzon'da turistin darbedilmesine tepki