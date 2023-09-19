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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, KKTC'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:23
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, KKTC'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Genç'in dün KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldiği belirtildi.

        Genç'in, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı da ziyaret ederek, Trabzonspor forması hediye ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel olaak her yıl birkaç kez festival düzenlemesi bizi çok mutlu ediyor. Derneğimiz çok çalışkan, faal bir dernek. Yaptıkları çalışmaları ben takdir ediyorum. Kendimizi Karadeniz'de hissediyoruz. O kadar çok etkinlik oluyor ki sanki Trabzon, Rize, Ordu'dayız. Gönlümüz coşuyor, Allah da onları coştursun."

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