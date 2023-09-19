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        Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan kişi tutuklandı

        Trabzon'da, hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:18
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        Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan kişi tutuklandı
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        Trabzon'da, hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "hırsızlık", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 16 arama kaydı bulunan A.H'nin (41), Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyon sırasında evin penceresinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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