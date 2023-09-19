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        1461 Trabzon FK'da teknik direktörlüğe Ercümend Coşkundere getirildi

        TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'da teknik direktörlüğe Ercümend Coşkundere getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:59
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        1461 Trabzon FK'da teknik direktörlüğe Ercümend Coşkundere getirildi
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        TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'da teknik direktörlüğe Ercümend Coşkundere getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Coşkundere, Başkanvekili Suat Hekimoğlu'nun da katıldığı törende, kendisini sezon sonuna kadar bordo-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Coşkundere, "1461 Trabzon FK yakından tanıdığımız bir camia. Ben de Karadenizliyim. Ulaş hocamız ayrıldı, bize çalışmak nasip oldu. Ulaş hocaya da teşekkür ederiz takıma verdiği emeklerinden dolayı. Önemli bir camiaya geldim. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun futbola bakış açıları ve yaptıkları işler çok doğru. İnşallah hedeflenen şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Coşkundere, ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bu kalite, puan cetvelindeki yeri yansıtmıyor. Biz şu anki puan durumu ve sıralamayı önemsemiyoruz. Uzun bir maraton var. Bizi hedefe götürecek potansiyelli oyuncu kadrosu, şehir ve yönetim kurulu kadrosu var. İnşallah biz de kendi katkılarımızla hedeflediğimiz yere ulaşırız. Çalışacağız, çok emek sarf etmemiz gerekiyor. Koşan, dinamik, baskılı oynayan, hedefe inanan, doğru oynayan bir takım olması için elimizden geleni yapacağız."

        Hekimoğlu ise Coşkundere'ye başarı dileyerek, "Kendisi kariyerli bir isim. Doğru tercih yaptığımıza inanıyorum. İnşallah bu sezon sonunda şampiyon olacağız. Hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

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