Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden Vali Yıldırım'a ziyaret

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, beraberindeki Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ile Vali Yıldırım'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Kafkas ise günün anısına Vali Yıldırım'a, adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.