Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden Vali Yıldırım'a ziyaret

        Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden Vali Yıldırım'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, beraberindeki Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ile Vali Yıldırım'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

        Kafkas ise günün anısına Vali Yıldırım'a, adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        1461 Trabzon FK'da teknik direktörlüğe Ercümend Coşkundere getirildi
        1461 Trabzon FK'da teknik direktörlüğe Ercümend Coşkundere getirildi
        Trabzon'un 3 turizm merkezini 8 ayda 206 bin 855 kişi ziyaret etti
        Trabzon'un 3 turizm merkezini 8 ayda 206 bin 855 kişi ziyaret etti
        Trabzon'da define aramak için iş makinesiyle ormana yol açılmasıyla ilgili...
        Trabzon'da define aramak için iş makinesiyle ormana yol açılmasıyla ilgili...
        Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan kişi tutuklandı
        Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan kişi tutuklandı
        KTÜ, TÜBİTAK'tan aldığı proje desteği ile 7'nci sırada
        KTÜ, TÜBİTAK'tan aldığı proje desteği ile 7'nci sırada
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, KKTC'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, KKTC'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi