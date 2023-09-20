Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışmalar sonucu Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde, S.K. (35) ve S.G'nin (28) uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin adreslerinde, narkotik madde tespit köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, 100 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 7 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.