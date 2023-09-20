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        Hamsi ihracatından 8 ayda 8,3 milyon dolar gelir elde edildi

        Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatının tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 8 milyon 278 bin 50 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:45
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        Hamsi ihracatından 8 ayda 8,3 milyon dolar gelir elde edildi
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        Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatının tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 8 milyon 278 bin 50 dolara ulaştı.

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 8 ayda 1289 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu dış satımdan 8 milyon 278 bin 50 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, ihracatın, 1343 ton hamsi karşılığı 7 milyon 495 bin 323 dolar olarak gerçekleştiği 2022 ocak-ağustos dönemiyle karşılaştırıldığında miktar bazında yüzde 4 azalış, gelir bazında ise yüzde 10 artış olduğunu ifade etti.

        Gürdoğan, hamsinin bu dönem 24 ülkede alıcı bulduğunu dile getirerek, "Fransa, Belçika ve ABD en fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönem Fransa'ya 3 milyon 308 bin 309, Belçika'ya 2 milyon 467 bin 148 ve ABD'ye de 797 bin 599 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Moldova, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini belirten Gürdoğan, ihracat potansiyelinin daha da artması için hamsinin büyük boya ulaşmasını ve bollaşmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Gürdoğan, havaların soğuması ve hamsinin bollaşmasıyla ileriki aylarda yeni av sezonu ürünü ihracatına başlanacağını da sözlerine ekledi.

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