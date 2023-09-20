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        KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:20
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        KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın başvuruları başladı.

        KTÜ TTM'den yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılından itibaren üniversitenin tüm bölümlerinden yenilikçi iş fikirlerine ev sahipliği yapan "KTÜ Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın hazırlıklarının heyecanla devam ettiği belirtildi.

        Proje pazarının önemine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi:

        "Türkiye'nin farklı bölgelerinden 200 üzerinde başvuru alan etkinliğimizde iş fikirlerinizi sergileyebilecek, sizin gibi girişimcilerle bir araya gelerek geleceğe yönelik fırsatları değerlendirebilecek ve en önemlisi bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek sponsorlarımızdan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yatırımcı Sunumu Programı'na katılım sağlayarak iş fikirlerinize finansman kaynağı sağlayabilecek ve sanayi temsilcileriyle bir araya gelebileceksiniz."

        Açıklamada, proje pazarının bu yıl 21-23 Kasım arasında organize edileceği kaydedilerek, "Proje pazarında yerinizi alarak teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerinizle akademisyen ve öğrenci/mezun/girişimci kategorilerinde iş fikrini sergileyerek 90 bin lira değerindeki ödüllerden faydalanabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

        Proje pazarı katılımcılarını bekleyen olanaklara da değinilen açıklamada, başvuruların 30 Eylül'e kadar https://lnkd.in/dseW86NF internet adresinden yapılabileceği ifade edildi.

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