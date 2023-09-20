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        Of'ta cami temeli törenle atıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde cami temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:58
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        Of'ta cami temeli törenle atıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde cami temeli törenle atıldı.

        Çaltılı Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temel atma törenine, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz ve Çaltılı Mahallesi Muhtarı Seyfi Mete katıldı.

        Kaymakam Demirer, cami inşaatının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını belirterek, açılışın da aynı coşkuyla yapılmasını ümit ettiğini söyledi.

        İl Müftüsü Aydın'ın dua ettiği tören, temele harç dökülmesi ve ikramla tamamlandı.

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