Trabzon'da "Gaziler Günü Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Trabzon'da, Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesince organize edilen yürüyüşe katılan gaziler, yaklaşık 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da marşlarla eşlik ettiği yürüyüş, Atatürk Alanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, gazilerin yanı sıra İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Seha Sağlam, İl Jandarma Komutanlığını temsilen Binbaşı Tevfik Meral, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muharrem Çimşit, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde daha sonra Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde, 16 Eylül 1890'da Japonya görevi dönüşünde deniz kazası geçirerek batan Ertuğrul Fırkateyni'nin anlatıldığı "Ertuğrul 1890" adlı sinema filmi gösterildi.

Tezcan, burada yaptığı konuşmada, kahraman gazilere devletin verdiği önemin ifadesi olarak 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ile gazilik unvanı verildiğini söyledi.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Tezcan, Gaziler Günü vesileyle de Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71'i Trabzon nüfusuna kayıtlı 526 denizciyi rahmetle andıklarını ifade etti.

Tezcan, gaziliğin Türk milletinin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu gazidir, Cumhuriyetimizin kurucusu gazidir, ilk meclisimiz gazidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.