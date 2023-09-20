Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Samsun'da 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Trabzon'da ölü bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan kişinin, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Trabzon'da ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan kişinin, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı.

        İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Şaban Asan'ı (60), görmeyen komşuları dairesinden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kapıyı çilingir yardımı ile açarak içeri giren ekipler, Asan'nın cesediyle karşılaştı.

        Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl önce arazi meselesinden çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi Şaban Asan'a ait olduğu belirlendi.

        Samsun'da 13 yıl önce işlenen cinayetin ardından firari olarak aranan Şaban Asan'ın, Trabzon'da E.A.B. adına düzenlenmiş sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı.

        Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde 21 Ağustos 2010'da, Şaban Asan ile M.T. ve H.A. arasında arazi meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Asan'ın şahısların üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açması sonucu M.T. hayatını kaybetmiş, H.A. ise yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Gaziler Günü Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "Gaziler Günü Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Of'ta cami temeli törenle atıldı
        Of'ta cami temeli törenle atıldı
        KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı
        KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı
        Düzenli egzersiz Alzheimer'a karşı koruyucu olabiliyor
        Düzenli egzersiz Alzheimer'a karşı koruyucu olabiliyor
        Hamsi ihracatından 8 ayda 8,3 milyon dolar gelir elde edildi
        Hamsi ihracatından 8 ayda 8,3 milyon dolar gelir elde edildi
        Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslemeye başladı
        Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslemeye başladı