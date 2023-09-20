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        Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:26
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        Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, esneklik çalışması ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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