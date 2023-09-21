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        Trabzon'da bir kadın kendisini darbeden kocasını bıçakla yaraladı

        Trabzon'da kendisini darbeden kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:53
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        Trabzon'da bir kadın kendisini darbeden kocasını bıçakla yaraladı
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        Trabzon'da kendisini darbeden kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Suat Oyman Caddesi'nde yaşayan S.K. ile kocası E.K. arasında tartışma çıktı.

        S.K, kendisini darbeden kocası E.K'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        S.K'nin daha önce de kendisini darbettiği gerekçesiyle kocası hakkında şikayette bulunduğu anlaşıldı.

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