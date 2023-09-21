Ortahisar'da "Murat Yüksek Akademik Araştırma Kütüphanesi" yarın açılacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Murat Yüksek Akademik Araştırma Kütüphanesi" yarın törenle açılacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde Arapça ve Farsça el yazması eserlerin de aralarında bulunduğu 4 bin 400 kitaba ev sahipliği yapan kütüphaneyi ziyaret etti.

Genç, Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Saadettin Önsel ile kütüphanenin kurulmasına danışmanlık eden tarihçi-yazar Mustafa Yazıcı'dan bilgi aldı.

Ortahisar'ın, kütüphaneler ve müzelerle anılmasını hedeflediklerini belirten Genç, "Kültür, sanat şehri olmanın alametifarikalarından bir tanesi de müzeler ve kütüphanelerin sayısıdır. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak ilçemizin kütüphanelerle ve müzelerle anılmasını sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç, kitapların önemine işaret ederek, "Kitap okumanın, yeni bir şeyler öğrenmenin, kitaplarla dost olmanın toplumumuza olan katkıları yadsınamaz. Her kütüphane bir medeniyettir, her kitap da ayrı bir dünyadır. Ne kadar kitaplarla haşır neşir bir toplum oluşturursak, o kadar sağlıklı bir toplum meydana getirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.