Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, formayı bırakmak istemiyor: Trabzonspor'un sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, Trabzonspor'a savaşmaya geldiğini ve milli takımda oynamak istediğini söyledi.

Mehmet Can Aydın, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili futbolcu, genç olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Genç oyuncuların oynaması lazım. Hata yapınca hocalarım bana şans veriyor ve öğretiyorlar. Genç oyuncuyum ancak hatalarım da var. Trabzonspor'da defans oynuyorum ancak hücuma da katkı vermek istiyorum, onu da öğrenmek istiyorum. Larsen de çok iyi bir oyuncu. Buraya savaşmaya geldim. O pozisyonu almaya geldim. Şu an iyi gidiyor, inşallah da böyle devam edecek."

Almanya'da futbol kalitesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Mehmet Can Aydın, "Ama Türkiye Ligi de son yıllarda çok yükseldi. Rakiplerimiz de çok iyi. Şimdi Beşiktaş'a karşı oynadık. Rebiç benim tarafta oynuyordu. Türkiye'de de son 5-10 senede kalite yükseldi, çok fark hissetmiyorum." diye konuştu.

Mehmet Can Aydın, Trabzonspor'a kiralık olarak geldiğini anımsatarak, "Kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum. Büyük bir kulüpte oynuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Tabii ki Trabzonspor isterse, devam etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hocama minnettarım"

Genç futbolcu, teknik direktör Nenad Bjelica ile ilgili düşüncelerini ise "Hocama minnettarım. Bana şans verdiği, güvendiği için. Şu an iyi oynuyoruz, antrenmanlarda iyi çalışıyoruz, planlarımız iyi oluyor. Beşiktaş'a karşı iyi maç çıkardık. Böyle devam edip, böyle çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.

Sağ bek mevkisinde 2 yıldır oynadığını dile getiren Mehmet Can Aydın, şöyle devam etti:

"7-8 yıl forvet oynadım. Schalke'de forvet oynuyordum. Şu an sağ bek oynamayı seviyorum. Eminim başka pozisyonlarda oynayabilirim. Ama şu an hoca beni nereye koyarsa orada oynayıp, orada çalışıp, takıma yardım etmeye devam edeceğim. Her oyuncudan bir şey öğrenebilirsiniz. Larsen'den de antrenmanlarda bir şey öğrenebilirim. Bir oyuncu ismi söyleyemem, her oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."

Genç oyuncu, takıma adaptasyon sürecinin zor olmadığını belirterek, "Takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Son haftalarda çok iyi transferler yaptık. Ondan da iyi oynuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz, aynı şekilde devam etmemiz lazım. Gelmeden ağabeylerimi tanıyorum. Abdülkadir, Eren, Uğurcan ağabeyimi milli takımdan tanıyordum. Benim için zor olmadı. Onlara minnettarım, bana yardımcı oldular. Zor olmadı benim için." yorumunda bulundu.

- "Benim hayalim de bir gün milli takım için oynamaktır"

Her Türk oyuncunun hayalinin milli takımda oynamak olduğunu vurgulayan Mehmet Can Aydın, "Benim için öyle. Ben yine çalışacağım. İnşallah bir gün sahaya da çıkarım. Benim hayalim de bir gün milli takım için oynamaktır." dedi.

Mehmet Can Aydın, Edin Visca'nın kendisine çok yardımcı olduğunu anlatarak, "Edin ağabey bana çok yardım ediyor. Sahanın içinde konuşuyoruz. Defansta da bana yardım ediyor. Edin ağabey ile çok iyi oynuyoruz. Tabii ki Pepe de çok büyük oyuncu. Pepe ile antrenmanda da çok oynamadık. Ama onunla da oynamak çok büyük gurur olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04'ten geldiğini anımsatan savunma oyuncusu, "Schalke'nin de taraftarı, çok büyük taraftar. Belki de Almanya'nın bir numarası. Ama Trabzonspor'un taraftarı başka. Onlar bizi çok seviyor, biz de onları seviyor, saygı duyuyoruz. Trabzonspor onlarsız olmaz. Onlar bizim için çok önemli, inşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Mehmet Can Aydın, Nevşehirli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim Almanya'da en iyi arkadaşlarım Trabzonlu idi. Ondan dolayı Trabzon'u önceden tanıyordum. Trabzon şehrini seviyorum. Ben sakini severim. İstanbul, zor olurdu. Ailem de seviyor burayı. İnşallah buraya gelmek ve kalmak istiyorlar. Burada futbol ve hayat benim için elhamdülillah çok güzel."