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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:37
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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez, Orsic ile mide enfeksiyonu geçiren Benkovic, katılmadı. Antrenman eksiği bulunan Nicolas Pepe ise bireysel çalışmalarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, yarı sahada gruplar halinde maç yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli ve istekli oldukları gözlendi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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