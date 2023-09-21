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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:49
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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 124,48 gram sentetik uyuşturucu, 19,44 gram skunk esrar ve 131 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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