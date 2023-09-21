Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediyesi kuracağı GES'le kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak

        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi, 35 dönümlük alana kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediyeye ait binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediyesi kuracağı GES'le kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi, 35 dönümlük alana kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediyeye ait binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Geçit Mahallesi'nde tahsis edilen 45 dönümlük alanın 35 dönümünde GES kurulacağı belirtildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in incelemelerde bulunduğu santral alanında panel kurulumuna kasımda başlanacağı ifade edilen açıklamada, yılbaşından sonra da enerji üretimine geçileceği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Trabzon Akvaryum, belediye ana hizmet binası, Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi, müzeler, kütüphaneler gibi yerlerin enerji ihtiyacının karşılanması açısından GES'in çok verimli bir proje olduğunu vurguladı.

        Belediyenin, tükettiği elektriğin 3 katı kadar elektrik üreteceğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

        "Ama bizim her yıl parklarımız, projelerimiz artıyor. Dolayısıyla aydınlatma ve enerji giderlerimiz de artıyor. Havuzumuz, akvaryumumuz var. Dolayısıyla tüketimimiz her geçen gün arttığı için GES projesi çok rantabıl bir proje ve 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek."

        Genç, enerji maliyetlerinin artmasından dolayı böyle bir projeyi gündeme getirdiklerini, bazı belediyelerin bu uygulamaya geçtiğini ve olumlu sonuç aldığını aktardı.

        Proje alanının İlbank'ın teknik uzmanları tarafından belirlendiğini belirten Genç, "Finansmanıyla ilgili İlbank'tan hibe desteği aldık. Bir kısmını da düşük faizli kredi olarak aldık." ifadesini kullandı.

        Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı da belediyenin yıllık enerji tüketiminin 1800 kilovat olduğunu, kurulacak güneş enerjisi santralinin yılda 3 bin kilovat enerji üreteceğini, tüketim fazlasının satılacağını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Trabzonspor´da 3 eksikli kıran kırana idman
        Trabzonspor´da 3 eksikli kıran kırana idman
        Trabzonsporlu Mehmet Can: Buraya savaşmaya geldim
        Trabzonsporlu Mehmet Can: Buraya savaşmaya geldim
        Ot biçtiği yaylada dinlenirken yorgun mermi ile yaralandı
        Ot biçtiği yaylada dinlenirken yorgun mermi ile yaralandı
        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, formayı bırakmak istemiyo...
        Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın, formayı bırakmak istemiyo...