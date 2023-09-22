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        Akçaabat'ta oyun parkları dezenfekte edildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki oyun parkları belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:37
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        Akçaabat'ta oyun parkları dezenfekte edildi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki oyun parkları belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir doğanın çocuklara bırakılabilecek en büyük miras olduğunu belirtti.

        Ekim, vatandaşlarla el ele şehri güzelleştirdiklerini vurgulayarak, "Şehrin tüm mahallelerinde ve sokaklarında ekiplerimizce çöpler toplanıyor, çöp konteynerlerinin temizliği ve bakımı yapılıyor. Cadde ve sokaklar hem tazyikli su hem de köpükle yıkanıyor." ifadelerini kullandı.

        Çocuk oyun parklarının da sürekli dezenfekte edildiğine dikkati çeken Ekim, "Büyük bir özen ve hassasiyetle Akçaabat'ımızın tertemiz ve yaşanabilir bir kent olması için çalışıyoruz. Biliyoruz ki çevre temizliği ve doğamızı korumak konusunda en az bizler kadar duyarlı olan Akçaabatlı hemşehrilerimizin de destekleri bizimle." değerlendirmesinde bulundu.

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