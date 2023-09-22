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        KTÜ Farabi Hastanesi'nde 62 ülkeden 5 bin 971 yabancı hastaya hizmet verildi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Farabi Hastanesi'nde son 1 yılda 62 ülkeden 5 bin 971 yabancı hastaya hizmet verildiğini ve 19 milyon 140 bin lira gelir elde edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:01
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        KTÜ Farabi Hastanesi'nde 62 ülkeden 5 bin 971 yabancı hastaya hizmet verildi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Farabi Hastanesi'nde son 1 yılda 62 ülkeden 5 bin 971 yabancı hastaya hizmet verildiğini ve 19 milyon 140 bin lira gelir elde edildiğini söyledi.

        Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında kontenjanlarının yüzde 99,08 yerleştirme oranına ulaştığını belirtti.

        Üniversitede, 95 ülkeden 1645 yabancı uyruklu öğrencinin yer aldığını aktaran Çuvalcı, meslek yüksekokullarına karşı da yoğun bir ilgi olduğunu aktardı.

        Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Çuvalcı, 70 milyon lira bütçeli 81 TÜBİTAK projesinin devam ettiğini, Ar-Ge için toplam bütçelerinin ise yaklaşık 223 milyon lira olduğunu ifade etti.

        Çuvalcı, KTÜ Farabi Hastanesi'nde son 1 yılda 955 bin 572 kişiye sağlık hizmeti verildiğini dile getirerek, "Acil poliklinikte 114 bin kişi işlem görmüş. Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 56,40, servislerde ise yüzde 78,12 olarak gerçekleşmiş. Hastanemizde sağlık turizmine başladık. Bakanlıktan sağlık turizmi yetki belgesi aldık. Son 1 yılda 19 milyon 140 bin liralık gelirimiz var. 62 ülkeden 5 bin 971 hastaya hizmet verdik." dedi.

        - "Trabzon sağlık turizminden büyük bir pay alabilir"

        Sağlık turizminde çok büyük bir potansiyel bulunmasına rağmen yolun başında olduklarının altını çizen Çuvalcı, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şu anda emekleme dönemindeyiz, bunun daha çok ilerisi var. Gürcistan'ın 1 yıllık yurt dışına verdiği sağlık harcamaları 700 milyon dolar. Gürcistan bu manada kötü ve altyapısı yok. Bununla ilgili mekan, konaklama, hizmet verme amacımız var. Onun için çocuk hastanesini bitirip pediatri kısımlarını taşıyıp, sağlık turizmine orada mekan açmak istiyoruz. VIP odalar yapacağız, ona göre de hizmet vereceğiz. Sağlık turizminden yatan hasta televizyonunu izleyip, yöresel yemeğini yiyecek, havaalanından alınacak. Bunları çalışıyoruz ve şu anda bir yola girdik. Daha ilk devredeyiz, yapılacak çok iş var. Sadece Gürcistan değil, Kuveyt, Katar, Azerbaycan gibi ülkelerden de hasta gelme potansiyeli var."

        Prof. Dr. Çuvalcı, şehrin sağlık, eğitim ve spor alanlarında büyük bir ekonomik girdisi bulunduğuna değinerek, "Trabzon'da 3 üniversite var. Bizim 33 bin öğrencimiz var. 13 bin öğrenci Trabzon Üniversitesi'nde, 5 bin öğrenci de Avrasya Üniversitesi'nde var. Şehir aslında bir eğitim ve sağlık kenti. Üç özel hastane bulunuyor. Trabzon sağlık turizminden büyük bir pay alabilir. Bunları biraz daha bilimsel, akılcı bir araya gelip yönetmemiz lazım." diye konuştu.

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