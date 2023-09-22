Trabzon'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Trabzon'da, Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam etti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB), Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Boztepe Mahallesi'ndeki Ahi Evren Dede Camisi'nde mevlit okutuldu.

Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Selami Aydın, TESOB Başkanı Metin Kara ve Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki, daha sonra cami bahçesindeki Ahi Evren Dede Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu.

Yıldırım, ahilik anlayışının esnaf ahlakı için önemini vurgulayarak, "Onlar iyi esnafın ve Müslümanın nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdiler. Hepsi Allah rızası için çalıştılar. Ahi Evran dedemiz bize ticaretin nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur. Allah hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun." dedi.

Program, vatandaşlara tatlı ikramının ardından tamamlandı.