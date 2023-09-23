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        Trabzonlu usta 45 yıldır aynı marka otomobilleri tamir ediyor

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde oto tamircisi 57 yaşındaki Aydın Peker, mesleğe başladığı günden beri tek markanın araçlarını tamir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:17
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        Trabzonlu usta 45 yıldır aynı marka otomobilleri tamir ediyor
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde oto tamircisi 57 yaşındaki Aydın Peker, mesleğe başladığı günden beri tek markanın araçlarını tamir ediyor.

        Babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında çıraklığa başlayan Peker, 15 yıl aynı iş yerinde çalıştıktan sonra Fatih Sanayi Sitesi'nde iş yeri açtı. Üç çocuk babası Peker, ustasından öğrendiği gibi 45 yıldır sadece Mercedes-Benz marka araçların tamirini yapıyor.

        Aydın Peker, AA muhabirine, meslek öğrenmesi için babasının gönderdiği ustanın yanında öğrendiği işi halen sürdürdüğünü söyledi.

        Yıllardır tek marka üzerine hizmet verdiğini, dükkanına gelen diğer marka araçları başka ustalara yönlendirdiğini anlatan Peker, "O kadar alıştım ki artık neredeyse gözüm kapalı arızayı anlıyorum." dedi.

        Peker, mesleğini severek yaptığını dile getirerek "Mekanik olarak 2013, motor olarak ise 2005 modele kadar bakıyorum. Hep eski grubuna baktığımdan dolayı bildiğim işi yapmak istiyorum. Çok yeni modellerini de arkadaşlara yönlendiriyorum. O işleri de iyi yapan arkadaşlarımız var, gözümüz arkada kalmıyor." diye konuştu.

        Hem Trabzon'dan hem de Türkiye'nin farklı illerinden tavsiye üzerine gelen müşterileri olduğunu belirten Peker, şunları kaydetti:

        "Müşterilerimde randevu sistemiyle çalışıyorum. Verdiğim tarihte geliyorlar, hiçbir zaman farklı tamirciye gitmiyorlar, beni bekliyorlar. Çok özel müşterilerim var. Trabzon ve yakın çevre illerin yanı sıra Sivas, Kayseri, Malatya, Erzurum ve Samsun'dan da geliyorlar. Güzel bir izlenim bıraktık onlara, onlar da bunun karşılığında çıkıp geliyorlar."

        Herkesin bildiği işi yapması gerektiğini, son 5 yıldır yalnız çalıştığını belirten Peker, sağlığı elverdiği sürece bu işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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