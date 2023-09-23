Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kuveytli turizmciler Trabzon'a yatırıma davet edildi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuveytli turizmcileri kente yatırım yapmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuveytli turizmciler Trabzon'a yatırıma davet edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuveytli turizmcileri kente yatırım yapmaya davet etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Genç'in 20 Kuveyt, 5'i de İstanbul kökenli turizm firmalarının temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

        Genç'in, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Salam Hava Yolları CEO'su Muhammed Ahmed, Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da yer aldığı toplantıda, firma yetkililerini Trabzon'a turizm yatırımı yapmaya davet ettiği vurgulandı.

        Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Trabzon son yıllarda özellikle Suudi Arabistan'dan, Körfez bölgesinden kardeşlerimizin çokça tercih ettiği bir şehir oldu. Trabzon'u tercih sebeplerinin en başında bu şehrin, güvenilir bir şehir olması yatıyor. Bu benim kendi ifadem olmakla beraber, şehrimize gelen ziyaretçilerimizin, turistlerin ve yatırımcıların beyanına dayalı olarak da söylüyorum. Bunun dışında 4 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehirdesiniz. Trabzon kadim medeniyetlerin gelip geçtiği ve doğal güzellikleri olan bir şehir."

        Sağlık turizmi kapsamında da başta Gürcistan olmak üzere komşu ülkelerden çok sayıda turistin Trabzon'a geldiğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

        "Şu anda şehrimizde bütün tedavilerin gerçekleştirildiği 10 tane aktif hastanemiz var. Bütün tedavilerin olabileceği şehir hastanemiz de 2 yıl sonra tamamlanacak. Başta Gürcistan olmak üzere komşu ülkelerimizden gelen çok sayıda ziyaretçilerimiz var. Göz, diş ve plastik cerrahide ön plana çıkıyoruz. Sosyal ve kültürel olarak da benzer bir yaşamımız var. Aynı inancın mensuplarıyız, kardeşiz. O nedenle sizleri burada görmekten mutlu oluyoruz. Ben de çeşitli sebeplerle Suudi Arabistan'a gittiğim zaman kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Gelen ziyaretçilerimizin de böyle hissettiğini düşünüyorum."​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Başkanı Doğan: Yarışabilecek ve değer kazanabilecek bir kadro o...
        Trabzonspor Başkanı Doğan: Yarışabilecek ve değer kazanabilecek bir kadro o...
        Trabzonlu usta 45 yıldır aynı marka otomobilleri tamir ediyor
        Trabzonlu usta 45 yıldır aynı marka otomobilleri tamir ediyor
        Trabzonspor´da bu sezon en çok kartı yardımcı antrenör gördü
        Trabzonspor´da bu sezon en çok kartı yardımcı antrenör gördü
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Trabzon'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Trabzon'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Trabzon'da "40 Yıldan İzler" resim sergisi sanatseverlerle buluştu
        Trabzon'da "40 Yıldan İzler" resim sergisi sanatseverlerle buluştu