Kuveytli turizmciler Trabzon'a yatırıma davet edildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuveytli turizmcileri kente yatırım yapmaya davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Genç'in 20 Kuveyt, 5'i de İstanbul kökenli turizm firmalarının temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Genç'in, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Salam Hava Yolları CEO'su Muhammed Ahmed, Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da yer aldığı toplantıda, firma yetkililerini Trabzon'a turizm yatırımı yapmaya davet ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Trabzon son yıllarda özellikle Suudi Arabistan'dan, Körfez bölgesinden kardeşlerimizin çokça tercih ettiği bir şehir oldu. Trabzon'u tercih sebeplerinin en başında bu şehrin, güvenilir bir şehir olması yatıyor. Bu benim kendi ifadem olmakla beraber, şehrimize gelen ziyaretçilerimizin, turistlerin ve yatırımcıların beyanına dayalı olarak da söylüyorum. Bunun dışında 4 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehirdesiniz. Trabzon kadim medeniyetlerin gelip geçtiği ve doğal güzellikleri olan bir şehir."

Sağlık turizmi kapsamında da başta Gürcistan olmak üzere komşu ülkelerden çok sayıda turistin Trabzon'a geldiğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Şu anda şehrimizde bütün tedavilerin gerçekleştirildiği 10 tane aktif hastanemiz var. Bütün tedavilerin olabileceği şehir hastanemiz de 2 yıl sonra tamamlanacak. Başta Gürcistan olmak üzere komşu ülkelerimizden gelen çok sayıda ziyaretçilerimiz var. Göz, diş ve plastik cerrahide ön plana çıkıyoruz. Sosyal ve kültürel olarak da benzer bir yaşamımız var. Aynı inancın mensuplarıyız, kardeşiz. O nedenle sizleri burada görmekten mutlu oluyoruz. Ben de çeşitli sebeplerle Suudi Arabistan'a gittiğim zaman kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Gelen ziyaretçilerimizin de böyle hissettiğini düşünüyorum."​​​​​​​