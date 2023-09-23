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        Trabzon'da hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Trabzon'da, hakkında 27 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:14
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        Trabzon'da hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Trabzon'da, hakkında 27 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, basit yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, ihaleye fesat karıştırma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve şantaj" suçlarından hakkında 27 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Ayrıca sahte kimlik kullandığından hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da hakkında işlem başlatılan zanlı, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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