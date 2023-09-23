Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Mersin'e hareket edecek.