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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:18
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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Mersin'e hareket edecek.

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