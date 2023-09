Trabzon'da motosiklet tutkunları gaziler için kenti turladı

Trabzon'da bir araya gelen 35 motosiklet tutkunu, Gaziler Günü etkinleri kapsamında 2. Gazi Sürüşü gerçekleştirdi.

Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği ve Trabzon Motosiklet Spor Kulübü'nün organizesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan 35 motosiklet tutkunu, gaziler ve şehit yakınlarının da katılımıyla Akçaabat ilçesinde konvoy oluşturdu.

Yomra ilçesine kadar polisin aldığı önlemler eşliğinde turlayan motosiklet tutkunları, güzergahtaki vatandaşların alkışları eşliğinde etkinliği tamamladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan AA muhabirine, yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Vatan için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını dile getiren Tezcan, "Biz vatan için her zaman her yerde olduğu gibi bugün burada şehit aileleri ve gaziler olarak da hazırız. Şehir bizi ansın, şehre bir iz bırakalım diye mücadelemiz var. Motorcu kardeşlerimiz de bize destek oldular." dedi.

Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği Başkanı Mikail Bağcı da gazi ve şehitlerin unutulmaması için bu sürüşleri gelenek haline getireceklerini vurguladı.