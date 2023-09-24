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        Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AK Parti Van Kadın Kolları yönetimini ağırladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve yönetimini misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:50
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AK Parti Van Kadın Kolları yönetimini ağırladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve yönetimini misafir etti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'un Duran ve beraberindekilerle Ganita'da bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, Trabzon ve Van'ın benzer özellikler taşıdığına işaret ederek, daha önce Van'da görev yapmış olmanın verdiği bir bağ ile bu ziyaretten mutluluk duyduğunu aktardı.

        Zorluoğlu, bu tür ziyaretlerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, gelecekte benzer etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

        Ak Parti Van Kadın Kolları Başkanı Duran ise Zorluoğlu'nun daveti üzerine Trabzon'a geldiklerini belirterek, "Başkanımızın Van'daki hizmetlerini yakından biliyoruz ve Trabzon'a daha büyük hizmetler sunacağından eminiz. Bu ziyaret, Trabzon'un kültürel zenginliklerini paylaşma ve Van ile Trabzon arasındaki benzerlikleri vurgulamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Duran, Zorluoğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti.

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