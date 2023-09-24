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        Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, Hatayspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacakları maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:14
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, Hatayspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacakları maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere, hafta boyunca takım olarak gayet iyi çalıştıklarını, hafif rahatsızlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Paul Onuachu'nun durumunun iyi olduğunu ve takımla çalıştıklarını belirtti.

        Hatayspor maçının zor olacağına işaret eden Hırvat teknik adam, "İlk beş maça baktığınızda kalitesini, neler yapabileceğini gösteren zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizim odak noktamız kendimiz. Neyi nasıl yapabileceğimizi, bunları nasıl yapmamız gerektiği. Yüzde 100 hazır durumdayız şu anda. Eğer kendi yüzde yüzümüzü verebilirsek diğer maçlar gibi iyi bir sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

        Bjelica, takımdan ayrı çalışan Nicolas Pepe'nin durumuyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

        "Ufak bir sakatlığı olmuştu. O sakatlığının tedavisi devam ediyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta bireysel programına başlamış olacak. Eski takımı Arsenal ile çok fazla takım antrenmanı yapamamıştı ve bireysel çalışmalarını sürdürmüştü. Şimdi onu hazırlayabilmek ve kendi seviyesini gösterebilmesi için doğru zamanı bekliyoruz. Tam olarak hazır olabilmesi için zamana ihtiyacı var. Tahminimiz önümüzdeki milli maç arası sonrasında bizimle olacak diye düşünüyoruz."

        Joaquin Fernandez'in de sakatlığını büyük ölçüde atlattığını aktaran Bjelica, orta saha oyuncusunun haftaya takımla çalışmalara katılacağını kaydetti.

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