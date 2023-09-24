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        Trabzon'daki tezgahlarda balık çeşitleri arttı

        Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında farklı balıklar yer almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:35
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        Trabzon'daki tezgahlarda balık çeşitleri arttı
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        Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında farklı balıklar yer almaya başladı.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda hamsinin kilogramı 50, mezgit ve istavritin 50-60, tirsinin 75, zargana 125, barbunyanın 100, alabalığın kilogramı ise 125 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, 1 Eylül'den itibaren tezgahlardaki balık çeşitlerinin günden güne artarak 15'e yükseldiğini söyledi.

        Özellikle hamsi, istavrit ve mezgitin fiyatının uygun olduğunu dile getiren Örseloğlu, "Tezgahlarımızda oldukça bol balık var. Vatandaşlarımıza sağlık açısından balık tüketmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

        Örseloğlu, palamudun tezgahlarda geçen yıla göre daha az olduğunu belirterek "Onun yerine bu yıl tezgahlarımızı hamsi süslüyor. Geçen yıl palamut vardı, hamsi yoktu, bu yıl da hamsi var, palamut yok. Umuyoruz önümüzdeki günlerde palamudu tezgahlarda daha bol görürüz." diye konuştu.

        Balıkçı Cem Yazıcı da hamsinin fiyatının 50 liraya kadar düştüğünü ifade etti.

        Gelecek aylarda hamsinin kilogramının 35-40 liraya kadar düşebileceğini kaydeden Yazıcı, hafta sonu dolayısıyla vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini söyledi.

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