Trabzon'da kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı Trabzon'da kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 12 bin 165 lira ceza uygulandı, kumar masasındaki 5 bin 400 liraya da el konuldu.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.