Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza
Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye, toplam 16 bin 256 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye, toplam 16 bin 256 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye, toplam 16 bin 256 lira ceza kesti.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.