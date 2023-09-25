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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza

        Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye, toplam 16 bin 256 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:31
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza
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        Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye, toplam 16 bin 256 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye, toplam 16 bin 256 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

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