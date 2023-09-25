Ukraynalı gelin köy düğünüyle Trabzonlu Mehmet Aydın ile evlendi

Ukraynalı Maryna Bolodymyr, Trabzon'da tanıştığı Mehmet Aydın ile köy düğününde evlendi.

Ülkesindeki savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce kente gelerek arkadaşlarıyla yaşamaya başlayan Bolodymyr, spor yaparken Aydın ile tanıştı.

Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift için, Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde köy düğünü yapıldı.

Gelinin Ukrayna'daki annesi Nadiia Bolodymyr'in de katıldığı düğünde, kemençe eşliğinde horon oynandı.

Mehmet Aydın, AA muhabirine, Bolodymyr ile spor tesisinde yürüyüş yaparken tanıştıklarını, arkadaşlık sonrası evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Maryna'nın Akçaabat'a yerleştiğini anlatan Aydın, "Evlilik kararı sonrasında kır düğünü yapmak istedik. Eşimin yakını olarak sadece annesi ve birkaç arkadaşı düğünümüze katılabildi. Ama biz onların kendilerini yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yaptık." dedi.

Gelin ise Trabzon'u çok sevdiğini belirterek, "Düğün çok güzel oldu. Çok mutluyum. Türkiye çok güzel. Düğünüme annem Ukrayna'dan gelerek katıldı. Burada birkaç Ukraynalı arkadaşım da düğünüme geldi. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.