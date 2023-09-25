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        Kuveyt'ten turizmcilerin Trabzon'u ziyaretinde sağlık ve spor turizmi ele alındı

        Ortadoğu Turizm Platformu Başkanı Hüseyin Kırk, Doğu Karadeniz'de sağlık ve spor turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:52
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        Kuveyt'ten turizmcilerin Trabzon'u ziyaretinde sağlık ve spor turizmi ele alındı
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        Ortadoğu Turizm Platformu Başkanı Hüseyin Kırk, Doğu Karadeniz'de sağlık ve spor turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kırk, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuveyt'ten seyahat acentesi ve havayolu şirketlerinin temsilcilerinin yer aldığı heyetle Trabzon'a geldiklerini, farklı programlarla bölgeyi tanıyacaklarını belirtti.

        Doğu Karadeniz'in kendileri için büyük önem taşıdığını, en büyük hedeflerinden birinin spor turizmini ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu anlatan Kırk, "Körfez ülkelerinden özellikle futbola giden büyük, devasa bütçeyi Süper Lig'e ve Trabzonspor'a, Doğu Karadeniz takımlarına nasıl kazandırabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Futbol kulüplerinin buraya gelip kamp yapması ve kardeş kulüp olma yönünde de çalışmalarımız var. Bu kapsamda çalışmalarımızın birini Trabzon'da yaptık. Hem yerel yöneticiler hem de turizmciler bize destek olursa daha fazla acente gelir." diye konuştu.

        Kırk, gelecek günlerde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı da ziyaret edeceklerini aktardı.

        Salam Havayolları'nın ekim ayı itibarıyla Trabzon'a haftada bir uçuş gerçekleştireceğini dile getiren Kırk, uçuşları haftada 3 ya da 4'e çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz ise bölgeyi turizmde daha aktif hale getirmek için çalıştıklarına işaret ederek, "Bölgeyi sağlık ve spor turizmiyle öne çıkarmak istiyoruz. Doğu Karadeniz'e 7 günlük bir program düzenledik ve bunun ilk ayağına Trabzon'dan başladık. Gümüşhane, Ordu ve Rize ile programımızı sonlandıracağız. Sağlık turizmi olarak devletin yeni yüzyıl hedeflerine bizler de en büyük desteği vermeye çalışıyoruz." dedi.

        Kuveyt'ten turizm şirketi temsilcisi Sumbai Sheikh de Türkiye'ye ve özellikle Karadeniz'e turist gönderdiklerini, tatilini Türkiye'de geçirmek üzere kendilerine başvuranların büyük bölümünün Karadeniz'e ve Trabzon'a gelmek istediğini kaydetti.

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