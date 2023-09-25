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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

        Trabzon'da haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:06
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
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        Trabzon'da haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

        Ekipler tarafından yakalanan şahısların ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildiği belirtildi.

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