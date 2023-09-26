Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Mevlit Kandili mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Mevlit Kandili'nin insanı insan yapan bütün güzelliklerin odağı olduğunu belirterek, "Yüce şahsiyet Hazreti Peygamberin doğumunu idrak ettiğimiz, onun hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir yenilenme fırsatıdır." ifadelerini kullandı.

Kandillerin aynı zamanda Allah'a yürekten yakarış ve yönelişin, gönülleri arındırmanın, kişinin kendisini bilme ve bulmasının kutlu zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. ​Bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olan sevgili Peygamberimizin gönderilişi, yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden, lütuflarından birisidir. Hazreti Peygamberin her davranışı bize bir hikmeti öğretir."

Yıldırım, Hazreti Muhammed'in örnek ahlakının, yüce kitap Kur'an ahlakı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onun üstün ahlakı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir evrensel niteliktedir. ​İnsanlık bugün de içine düştüğü karanlıklardan, Kur'an'da, 'etrafını aydınlatan bir kandil' olarak nitelenen sevgili Peygamberimizin yaydığı aydınlığa sığınmakla kurtulabilecektir. Bu vesile ile Trabzonlu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu kutlu gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce yaratandan niyaz ediyorum."