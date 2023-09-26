Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Mevlit Kandili mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Mevlit Kandili mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, Mevlit Kandili'nin insanı insan yapan bütün güzelliklerin odağı olduğunu belirterek, "Yüce şahsiyet Hazreti Peygamberin doğumunu idrak ettiğimiz, onun hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir yenilenme fırsatıdır." ifadelerini kullandı.

        Kandillerin aynı zamanda Allah'a yürekten yakarış ve yönelişin, gönülleri arındırmanın, kişinin kendisini bilme ve bulmasının kutlu zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu vesile ile alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. ​Bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olan sevgili Peygamberimizin gönderilişi, yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden, lütuflarından birisidir. Hazreti Peygamberin her davranışı bize bir hikmeti öğretir."

        Yıldırım, Hazreti Muhammed'in örnek ahlakının, yüce kitap Kur'an ahlakı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Onun üstün ahlakı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir evrensel niteliktedir. ​İnsanlık bugün de içine düştüğü karanlıklardan, Kur'an'da, 'etrafını aydınlatan bir kandil' olarak nitelenen sevgili Peygamberimizin yaydığı aydınlığa sığınmakla kurtulabilecektir. Bu vesile ile Trabzonlu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu kutlu gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce yaratandan niyaz ediyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İtfaiye Haftası'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İtfaiye Haftası'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
        Kuveyt'ten turizmcilerin Trabzon'u ziyaretinde sağlık ve spor turizmi ele a...
        Kuveyt'ten turizmcilerin Trabzon'u ziyaretinde sağlık ve spor turizmi ele a...
        Ukraynalı gelin köy düğünüyle Trabzonlu Mehmet Aydın ile evlendi
        Ukraynalı gelin köy düğünüyle Trabzonlu Mehmet Aydın ile evlendi
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza