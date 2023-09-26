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        Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:27
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        Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda, ligin 6. haftasında bordo-mavili takımın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo, sonuçlandırma ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Öte yandan sakatlıktan dönen Joaquin Fernandez ve Stryger Larsen de antrenmanda yer aldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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