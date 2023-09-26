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        Akçaabat Belediyesinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına başvurular başladı

        Akçaabat Belediyesi bünyesinde kurulacak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları için başvuruların başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:29
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        Akçaabat Belediyesinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına başvurular başladı
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        Akçaabat Belediyesi bünyesinde kurulacak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları için başvuruların başladığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şefler Muharrem Gaydan ve Eylem Derçin yönetiminde kurulacak korolarda yer almak isteyenlerin Akçaabat Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

        Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda yapılacak Türk Halk Müziği koro çalışmalarının 3 Ekim, Türk Sanat Müziği koro çalışmalarının ise 6 Ekim'de başlayacağı ifade edildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede Türk Halk Müziği korosunun 1996,'Türk Sanat Müziği Korosu'nun da 2001'den itibaren faaliyet gösterdiğini belirtti.

        Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının Türk müziğini en üst düzeyde icra ettiğini aktaran Ekim, şunları kaydetti:

        ​​​​​​​"Geliştiriyor, yaşatıyor ve seslendirdikleri nadide eserlerle musiki sevenlerin gönüllerine taht kuruyor. Korolarımız, yıl içerisinde belirli periyotlarla halka açık konserler veriyor. Hem Türk Halk Müziği hem de Türk Sanat Müziği korolarımız konserler öncesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma salonlarında titizlikle ve hummalı bir şekilde prova yapıyorlar. Korolarımız, koro ve solo performanslarla seçkin eserleri seslendirerek sanatseverlerin kulaklarının pasını siliyorlar. Konserlerde sanat dolu, duygu yüklü akşamlar geçirmeye hazır olun. Belediye olarak şehrimizin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak, vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunmak için kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz."

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